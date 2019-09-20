Diyanet işleri başkanı erbaş: 149 ülkeye kurban eti gönderdik

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında, 149 ülkeye kurban eti gönderdiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mersin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Programa Vali Ali İhsan Su, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, İl Müftüsü Şaban Kondi ve STK temsilcisi ile iş insanları katıldı. Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki toplantıda konuşan Erbaş, Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşunun hizmet verdiğini belirterek, "Hepiniz esasında hayır işlerinin bir ucundan tutmuşsunuz. Küçücük niyetlerle ne kadar büyük sonuçların alındığını vakıf faaliyetlerini dinlediğimiz zaman görüyoruz" dedi.

Başkan Erbaş, vakıf geleneğinin temelini Hz. Muhammed'in, Medine'de Fedek arazisini bağışlayarak, attığını ve bugüne kadar geleneğin sürdürüldüğünü kaydetti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde ve dışında 20 binin üzerinde öğrenciye ulaştıklarını belirten Erbaş, "Bu yıl 149 ülkeye kurban eti gönderdik. Bu; sadece bir parça eti o insanların sofrasına ulaştırmak değil Türkiye sevgisini ulaştırmak, Türk bayrağını 149 ülkede tanıtmak demektir. Hem hayri yardımlarda hem de eğitim yardımlarında elhamdülillah, vakıflarımızın çok büyük katkısı oluyor. Büyük devlet, millet olmak böyle oluyor" diye konuştu.

Toplantının önemli yanının da katılımcıların tecrübelerini paylaşması olduğunu belirten Erbaş, "İllerimizde ne kadar ileri derecede hayır işleri yapılırsa hem toplum hem ülke olarak kazanırız. Biliyorum ki sizlerin de bu konuda çalışmalarınız, tecrübeleriniz var. Hayır işleri ve orada oluşan tecrübeler paylaşıldıkça artar" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar, söz alarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Programda ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içinde ve dışında yürüttüğü hizmetler ile projeler hakkında bilgi verdi.