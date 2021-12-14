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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2. Roman Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2. Roman Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

14.12.2021 12:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2. Roman Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler bu çatı altında hizmetlerimizi yerine getirirken bütün vatandaşlarımızın eşitlik ve kardeşliği temelinde farklı inanç, düşünce, hayat tarzı ve kültürlere saygı duyarak hareket etmenin gayreti içerisindeyiz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler bu çatı altında hizmetlerimizi yerine getirirken bütün vatandaşlarımızın eşitlik ve kardeşliği temelinde farklı inanç, düşünce, hayat tarzı ve kültürlere saygı duyarak hareket etmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başkanlığın konferans salonunda Roman sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen 2. Roman Çalıştayı'nda konuştu.

Diyanetin İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırma bilinciyle Kur'an ve sünneti esas alarak hizmetlerini en güzel şekilde yerine getirmeyi amaçladığını söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bizler bu çatı altında hizmetlerimizi yerine getirirken, bütün vatandaşlarımızın eşitlik ve kardeşliği temelinde farklı inanç, düşünce, hayat tarzı ve kültürlere saygı duyarak hareket etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu amaç doğrultusunda farklı vesilelerle ilgili personel, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle sahada yürütülen hizmetlerin niteliğine ve yeni hizmet planlamalarının gerçekleştirilmesine dair istişare ortamları oluşturuyoruz."

"Bütün vatandaşlarımıza çimento olmaya çalışıyoruz"

Başkanlığın hizmet gruplarının insanlar arasında herhangi bir fark gözetmediğini vurgulayan Erbaş, "Vatandaşlarımıza din hizmeti götürürken coğrafyamızın ortak kaderini paylaşan insanımızın her bir ferdini aynı kilimin desenleri, aynı medeniyetin çocukları olarak görüyor ve bu doğrultuda hizmetlerimizi yürütmeye çaba gösteriyoruz. Zira insanımıza sunmuş olduğumuz din hizmetinin temelinde, acısıyla neşesiyle tecrübe etmiş olduğumuz ortak kültürümüz ve aynı özden yaratıldığımız Anadolu'nun gönül dili ile birlikteliğimizi idame ettirmek yer almaktadır. Diyanet olarak bütün vatandaşlarımıza çimento olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslümanların Allah'ın dinine sarılmayı şiar edindiğini söyleyen Erbaş, "Çünkü biliyoruz ki bizler, inanç bakımından aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba iman eden, aynı ninnilerle büyüyüp aynı dualarla yoğrulan, aynı topraklarda, aynı kaderi paylaşan, aynı cephelerde omuz omuza birlikte mücadele ettik. Aynı bayrak altında gururla yaşayan büyük bir milletin ve yüce bir ümmetin çocuklarıyız." diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan bütün ırk, meşrep ve mezhepleri birlik ve beraberlik içinde görme gayreti içinde olduklarının altını çizen Erbaş, "Ülkemizde milyonlarca Roman kardeşimiz var. Onlar çok güzel insanlar. İstanbul'da onlarla 13 sene yaşadım, onlarla komşuluk yaptım. Görev yaptığım camide Kur'an okunduğu zaman kendisini tutamayan, ağlayan kardeşlerimiz hep onlardandı. Biz onları çok sevdik. Biz ayrımcılığı reddettiğimiz için bugün buradayız." dedi.

Diyanette daha fazla Roman görmek istediklerini belirten Erbaş, Romanların yoğun yaşadığı mahalle ve köylerdeki imamların faaliyetlerinin nasıl olması ve daha nitelikli hizmetlerin nasıl yapılması gerektiğini konuşacaklarını bildirdi.

Erbaş, "Biz istiyoruz ki Diyanetin elinin dokunmadığı, hayra çağırmadığı, iyiliği götürmediği, kötülükten men etmediği hiçbir insanımız kalmasın. Bu toplantılar birer vesiledir." dedi.

Romanların yaşadıkları bölgelere daha fazla Kur'an kursu ve camiler açmak gerektiğini aktaran Erbaş, Roman mahallelerinde Diyanet Gençlik çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti.

Başkan Erbaş, 2. Roman Çalıştayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Roman Çalıştayı, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2. Roman Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2. Roman Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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