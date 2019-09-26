Diyanet işleri başkanı erbaş: 200 bin misafir öğrencimiz var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "200 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 111 ülkeden misafir öğrenci kabul edebiliyoruz. Ülkemizin 200'ü aşkın üniversitesinde ve imam hatip liselerinde misafir öğrencilerimizin varlığı bizi oldukça sevindirmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen '2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı'na katıldı. Programda ayrıca, dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, uluslararası öğrenciler ve vakıf çalışanları da yer aldı.

'11 ÜLKEDEN MİSAFİR ÖĞRENCİ KABUL EDEBİLİYORUZ'Törende konuşan Erbaş, İslam dininin ilk emrinin ikra olduğunu söyleyerek, ilim ve okumanın İslam dini için öneminden bahsetti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın nitelikli insan yetiştirmek için kurulduğunu söyleyen Erbaş, "Türkiye artık cazibe merkezi haline geldi. 200 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 111 ülkeden misafir öğrenci kabul edebiliyoruz. Ülkemizin 200'ü aşkın üniversitesinde ve imam hatip liselerinde misafir öğrencilerimizin varlığı bizi oldukça sevindirmektedir. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Onları anneleri ve babaları bize emanet ettiler. Kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz ve ayırmayacağımıza da söz veriyoruz" dedi. Erbaş konuşmasının ardından, Diyanet Vakfı gönüllüsü olan Rıza Kayaalp'e teşekkür plaketi takdim etti.



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Haluk KARAASLAN/ANKARA,