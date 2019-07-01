Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2019 yılı vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içi ve...
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: -"2019 yılı vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içi ve yurt dışı kapsamında 20 milyonu aşkın mazlum mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz" -"Yaklaşık 6500 kişilik ekiple bu yılki kurban...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
-"2019 yılı vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içi ve yurt dışı kapsamında 20 milyonu aşkın mazlum mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz"
-"Yaklaşık 6500 kişilik ekiple bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz"
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı.
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