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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında konuştu
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında konuştu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısında konuştu
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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