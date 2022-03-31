Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 Teknofest birincisi öğrencileri kabul etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 Teknofest birincisi öğrencileri kabul etti

31.03.2022 20:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 Teknofest birincisi öğrencileri kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Teknofest yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Teknofest yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Teknofest'te "Mobil Çelebi Modern Seyahatname" isimli projeleriyle birinci olan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu Müdürü Mustafa Bulut ve Proje Koordinatörü Ayhan Yağız ile öğrenciler Faruk Öztürk, Utku Altıntaş ve İbrahim Sait Akarçeşme'yi makamında kabul etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu hatırlattı. Öğrenciler, birinci oldukları proje ile üzerinde çalıştıkları yeni projenin detayları hakkında Başkan Erbaş'a sunum yaptı. Öğrencilerin başarılarının kendilerini sevindirdiğini ve gururlandırdığını ifade eden Başkan Erbaş, öğrencilere başarılarının devamını diledi. Proje Koordinatörü Ayhan Yağız ise, "Mobil Çelebi Modern Seyahatname" isimli projelerinin 38 bin proje arasından seçildiğini belirterek Teknofest'ten sonra projelerini daha da geliştirdiklerini söyledi. Başkan Erbaş, ziyaretin ardından öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 Teknofest birincisi öğrencileri kabul etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 Teknofest birincisi öğrencileri kabul etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 Teknofest birincisi öğrencileri kabul etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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