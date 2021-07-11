Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 26'ncı yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı - Son Dakika

"26 yıl önce dünyanın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. Srebrenitsa'da soykırıma uğrayarak şehit olan Bosnalı Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , yakın zamanda Avrupa'da yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında, soykırım kurbanlarını andı.

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