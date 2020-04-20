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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:10 Kaynak: AA
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