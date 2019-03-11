Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı Tanıtım Toplantısında...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı Tanıtım Toplantısında...

55 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı tanıtım toplantısında konuştu -2(Tür: Ankara)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı tanıtım toplantısında konuştu -2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:16 Kaynak: DHA

Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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