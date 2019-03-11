Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı Tanıtım Toplantısında...
55 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı tanıtım toplantısında konuştu -2(Tür: Ankara)
Diyanet İşleri
Başkanı Erbaş, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı tanıtım toplantısında konuştu -2
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:16 Kaynak: DHA
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