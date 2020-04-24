Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "61 bin hocamız resmi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: '61 bin hocamız resmi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "61 bin hocamız resmi olarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "61 bin hocamız resmi olarak şu anda valiliklerin rehberliğinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyorlar.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "61 bin hocamız resmi olarak şu anda valiliklerin rehberliğinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyorlar. Bu grup içerisinde sayı itibarıyla en çok personeli olan kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, ramazanın ilk sahurunda, Diyanet TV'de yayımlanan "Bereket Vakti" programına konuk oldu.

Ramazana ilişkin açıklamalarda bulunan Erbaş, insanların korunması için Allah'ın farz kıldığı orucun, sahuru, iftarı ve teravihiyle başlı başına bir ibadet olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu sıkıntılara dikkati çeken Erbaş, hiçbir asırda, neredeyse bütün İslam ülkelerinde camilerde cemaatle namazın kılınmadığı, cuma, teravih namazlarının eda edilmediği başka bir ramazan ayının yaşanmadığını ifade etti.

Erbaş, bu nedenle üzgün olduklarını ancak inanç gereği umutsuzluğa kapılmadıklarını dile getirerek, "Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz" ayetinin her zaman kendilerine cesaret ve umut verdiğini belirtti.

Yaşanan sorunlardan ibret alınıp ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Bunda da bir hikmet vardır. 'Ne yaptık da Rabb'imiz insanlığa bu musibeti verdi?' diyoruz. Rabb'imiz, ayet-i kerimede, 'Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder' buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabi tutmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeryüzünde meydana gelen her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu hatırlatan Erbaş, insanların karşılaştıkları imtihanı sabırla, metanetle karşılayarak şerleri hayra dönüştürmeleri gerektirdiğini bildirdi.

"İmamlar Vefa Sosyal Destek Guruplarında görev alıyor"

Din görevlileri için "Onlar bizim kahramanlarımız" diyen Erbaş, imamların sorumluluk alanlarının sadece görev yaptıkları camiyle sınırlı olmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Hocalarımız, caminin bulunduğu mahallenin, ilçenin, şehrin hocası. Bizim cami içi ve dışı görevlerimiz var. Şu anda Cenabıhak tüm hocalarımıza cami dışında vazife yapmayı takdir etti. 61 bin hocamız resmi olarak şu anda valiliklerin rehberliğinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyorlar. Bu grup içerisinde sayı itibarıyla en çok personeli olan kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığıdır.

Bazı illerimizde yüzde 80'e kadar çıkıyor bu oran. Diğerleri de gönüllü olarak çalışıyorlar. Ülkemizin her yerinde olan kurum biziz. Köylerine, mezralarına varıncaya kadar bizim hocalarımız var. İşte oralarda hocalarımız insanımızın, hastalarımızın yanında. Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardımlarının dağıtılmasında, evinden çıkamayan yaşlı insanlarımızın maaşını bankadan çekip kendilerine teslim edilmesine varıncaya kadar bizim hocalarımız görev başında. Hepsini tebrik ediyorum. Yapmış oldukları bu güzel amelden dolayı özellikle şu ramazan günlerinde amel defterlerine büyük sevapların yazılmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

"Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım"

Başkan Erbaş, virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden dolayı camilere gidemeyenlerin evlerini birer mescide dönüştürdüğüne işaret ederek, evlerde yapılan ibadetlerin amel defterine yazılacağını aktardı.

Ramazanın Kur'an ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım. Kur'an anlaşılmak ve yaşanmak için gelen bir kitaptır. Okumasını bilmeyen kardeşlerimiz lütfen bu ramazanda Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okuyabilmek için gayret etsin. Bu fırsatı değerlendirsin. Sonra, 'Ya Rab, şu okuduğum Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamayı bana nasip eyle.' diye dua edelim." dedi.

Sahurların ihmal edilmemesi gerektiğini de ifade eden Erbaş, "Sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır." hadisi şerifini hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları dijital ortamda

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ilişkin de bilgi veren Erbaş, Ramazan ve Sorumluluk Bilinci, 40 Ayette Sorumluluk Bilinci, 40 Hadiste Sorumluluk Bilinci, İslam'ın Salgın Hastalıklara Bakışı, Oruçla İlgili Sıkça Sorulan Sorular adlı kitapları hazırladıklarını, bunların dijital ve matbu olarak okuyucuların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Ramazan süresince Başkanlığın kitapları e-satış üzerinden yüzde 45 indirimle satışa sunduğunu aktaran Erbaş, "Başkanlığımız yayınlarından 50'si çocuklara özel, toplam 180 farklı eserden oluşan 'Dijital Yayın Platformu' oluşturduk. Başkanlığımız yayınlarından 'Dijital Ramazan Kitaplığı' oluşturuldu ve ücretsiz olarak erişime açtık." diye konuştu.

Diyanet TV ve radyolarında ramazanda yayımlanacak programlara da değinen Başkan Erbaş, şunları belirtti:

"Kanalımızın temel amacı yaygın bir din eğitimi sunmak ve sahih dini bilgiyi insanımıza aktarmaktır. Şu anda Kur'an kurslarımız kapalı. Ama biz hem televizyonumuz hem de sosyal medyayı, dijital ortamı kullanarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, camilerde mukabele dinlemekten mahrum kaldı. Bu zor günlerde Diyanet TV aracılığıyla 30 farklı hafız tarafından tilavet edilen, '30 cüz 30 Hafız' adlı mukabele programımız televizyonumuzdan yayınlanacak, 3 farklı vakitte vatandaşlarımız dinleyecek."

Salgın nedeniyle camilerde birlikte ibadet edilemediği için Diyanet TV'de öğle ve teravih vakitlerinde 'Ramazan Sohbetleri'nin yayınlanacağını söyleyen Erbaş, "Diyanet televizyonumuzda devam eden programlara ilaveten ramazan ayına özel 'Bir Cüz 3 Konu', 'Kur'an'da Sorumluluk Bilinci' gibi yeni programlar yayımlanacak. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğreten 'Kur'an Öğreniyorum' programı da yayımda olacak." sözlerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:46 Kaynak: AA

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