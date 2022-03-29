Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi

29.03.2022 15:37
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'deki 70 bin camide kitaplık ve kütüphane olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'deki 70 bin camide kitaplık ve kütüphane olduğunu açıkladı.

Erbaş, başkanlığın merkez kütüphanesinde 58. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen Yazma Eser Restorasyon Sergisi'nin açılışında konuştu.

Yazma eserlerin dijital ortamda sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Erbaş, kütüphanelerdeki kitap sayılarını artırarak, gençlere ve çocuklara daha fazla hizmet etmek istediklerini aktardı.

Gençlerin ve çocukların ramazan boyunca kütüphaneleri gezerek istifade etmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Erbaş, "Gönlüm istiyor ki her camimizin uygun bir yerinde bu şekilde sergiler yapalım, kitaplar sergileyelim, camilerimizin kitaplıklarını, kütüphanelerini artıralım." ifadesini kullandı.

Erbaş, herkesin kitaplara önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "70 bin camimizde kitaplığımız, kütüphanemiz var. İnşallah tüm camilerimizde cemaatimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın istifade edebileceği kütüphaneleri, kitaplıkları kurmak nasip olur. Bunun için gayret ediyoruz. Çünkü bilgi ve ilim varsa Müslümanlar inancını daha nitelikli yaşarlar." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ise başkanlık bünyesinde dijital ortama aktarılan 16 bin yazma eserin mevcut olduğu bilgisini paylaştı.

Erbaş, konuşmaların ardından serginin açılışını yaptı.

Restorasyonu tamamlanan 30 asırlık kitabın resimlerinin bulunduğu sergi, 31 Mart Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Kitap, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 70 bin camide kütüphane bulunduğunu bildirdi - Son Dakika


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