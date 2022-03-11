Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması

11.03.2022 22:29
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam dünyasında ilk defa işitme engellilere yönelik Türk İşaret Dili Sözlüğü'nü çıkarttıklarını belirterek, "Bunu da bir yıl içerisinde yaptık. Bu sözlüğün içerisinde 1000 civarında kelime bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam dünyasında ilk defa işitme engellilere yönelik Türk İşaret Dili Sözlüğü'nü çıkarttıklarını belirterek, "Bunu da bir yıl içerisinde yaptık. Bu sözlüğün içerisinde 1000 civarında kelime bulunuyor." dedi.

Erbaş, Eski Otogar Camisi'ndeki Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engelli bütün insanlarla ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi.

Kur'an kurslarına hizmet etmenin görevleri arasında olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"İslam dünyasında ilk defa işitme engellilere yönelik Türk İşaret Dili Sözlüğü'nü çıkarttık. Bunu bir yıl içerisinde yaptık. Bu sözlüğün içerisinde 1000 civarında kelime bulunuyor. İşitme engelli kardeşlerimize de işaret diliyle kelimeleri nasıl anlatacağız diye de çalışmayı da yaptık. Hatta bütün kelimelerle ilgili 15 gün boyunca işitme engelli bir kardeşimizle kamera çekimleri yaptık. Burada iyilik, kötülük, sevap ve günah gibi kavramları anlattık. Bunları internet ortamına da yükledik. Sadece ülkemizdeki Müslümanlar değil, bütün İslam dünyasındaki insanların da istifade etmesine katkı sağlamış olduk."

"Hepimiz Rabbimizin huzurunda eşitiz"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'deki mevcut ve yeni inşa edilecek camilerin engellilere uygun hale getirilmesi noktasında yaptığı çalışmaları anlattı.

Engellilere yönelik sempozyumların da düzenlediğini dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

"Bazen bu sempozyumlara ortak oluyor, bazen de kendimiz düzenliyoruz. Başkanlığımızın bu noktadaki çalışmalarının daha da artacağının müjdesini veriyorum çünkü siz bizim için çok önemlisiniz. Ülkemizde farklı alanlarda yüz binlerce engelli kardeşimiz var. Onların dini hayatları da bizi çok ilgilendiriyor. Hepimiz Rabbimizin huzurunda eşitiz. Namaz kılmak, oruç tutmak ve diğer konularda engelli ve engelsizin farkı yok. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla da engelli kardeşlerimize bu noktada hizmet etmekle yükümlüyüz."

Konuşmasının ardından Erbaş'a kara kalem çalışmasıyla yapılmış portresi hediye edildi. Programda kursa katılan görme engelliler, Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü'nün engelsiz Kur'an kursunun erişilebilirlik belgesini İl Müftüsü Sinan Kazancı'ya takdim etmesinin ardından program sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İşaret Dili, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afyonkarahisar'da Engelsiz Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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