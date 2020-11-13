Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti

13.11.2020 15:21
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti ve cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti ve cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem kardeşlerim! Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edin, topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın." Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir."

Aziz kardeşlerim! İslam'a göre, temizlik, imandan gelen vazgeçilmez bir sorumluluktur. Güzel dinimiz, tertemiz bir bedene, huzura ermiş bir kalbe, günahlardan arınmış bir ruha sahip olmak isteyenleri abdeste davet eder. Böylelikle kulun maddi ve manevi yönden temizlenerek Allah'ın huzuruna pak ve nezih bir şekilde çıkmasını ister.

Aziz müminler! Müslüman, abdesti hem ibadet sevabı kazandıran hem de kendisini kirden ve mikroptan koruyan büyük bir nimet olarak görür. Dininin direği, ruhunun miracı olan namaza abdestle hazırlanır. Kur'an-ı Kerim okumadan önce abdest alır. Kabe'yi abdestli tavaf eder. "Her kim abdest alır ve abdestini güzelce almaya özen gösterirse, günahları vücudundan çıkar, hatta tırnaklarının altından süzülür gider."

Değerli kardeşlerim! Dünyayı kuşatan Covid-19 salgınıyla millet olarak topyekün mücadele ediyoruz. Bu mücadelede başarılı olmamızın yolu, temizlikten, maske ve mesafe kuralına uymaktan geçiyor. Unutmayalım ki, düzenli ve özenli bir temizlik konusunda abdest bizler için en güzel imkandır. Biz, çocukluktan itibaren abdest alışkanlığı ile büyüyen, tertemiz bir kültürün fertleriyiz. Dilimize yerleşen "abdest bozmak" tabiri bile halkımızın gün boyunca abdestli bulunmaya ne kadar önem verdiğinin ifadesidir. Bedenimize nezafet, ruhumuza sükünet veren abdestimiz, salgın hastalıklar karşısında en güzel koruyucudur. Su ile gelen doğal temizlik sayesinde daha sağlıklı bir toplum olmamıza yardımcıdır abdest. O halde abdestin sağladığı temizlik, hijyen ve ferahlığı hayatımızın bir parçası haline getirelim. Zira Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, "Allah, çok tevbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever."

(Ali Nargüner/İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti

Ahmet Hamdi Akseki, Ali Erbaş, İslam, Hutbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde hutbe irad etti - Son Dakika


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