Erbaş, Aile Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının aileye yönelik faaliyetlerini paylaştı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla Başkanlığın aileye yönelik faaliyetlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, Başkanlığın, Türkiye'nin dört bir yanındaki Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezleri aracılığıyla toplumun en temel değeri aileyle ilgili çalışmalarının salgın sürecinde de devam ettiğini belirtti.

Başkanlığın aileye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı görseli paylaşan Erbaş, müftülüklerin bünyesinde bulunan Aile Dini Rehberlik Büro ve Merkezlerinde 430 noktada vatandaşa hizmet sunulduğunu bildirdi.

Buna göre, telefonla veya yüz yüze müracaat eden 19 bin 215 vatandaşa manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuldu. Bu kapsamda ülke genelinde nişanlı ve yeni evli çiftlere yönelik 91'i yüz yüze, 580'i çevrim içi olmak üzere 671 "Evliliğe İlk Adım Seminerleri" düzenlendi, bu seminerlere 7 bin 907 vatandaş katıldı.

Aile eğitimleriyle yaklaşık 3 milyon kişiye ulaşıldı

"Pandemi Döneminde Aile Eğitimleri" başlığıyla 5 Ekim-31 Aralık 2020'de müftülüklerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen 1910 programla 2 milyon 868 bin 454 kişiye ulaşıldı.

Aile ve Dini Rehberlik Bürolarınca 81 il ve 349 ilçede aile, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik gerçekleştirilen 3 bin 875 çevrim içi eğitime 1 milyon 535 bin 308 vatandaş katıldı.

Huzurevi sakinlerine çevrim içi programlar yapıldı

Ülke genelinde 2 bin 321 personelle çocuk evi, kadın konukevi ve huzurevi sakinlerine yönelik çevrim içi manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti verildi.

Huzurevi sakinlerine ayda bir defa çevrim içi Kur'an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi dinletisi, sohbet ve duanın yer aldığı "Manevi Destek Programı" düzenlendi.