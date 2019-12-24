Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aileye tavır alan yaklaşımlar tasvip edilemez" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aileye tavır alan yaklaşımlar tasvip edilemez' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aileye tavır alan yaklaşımlar tasvip edilemez"

6 saat önce

37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi. (3)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aileye tavır alan yaklaşımlar tasvip edilemez

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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