Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Almanya'da Iı. Avrupa Müslümanları Buluşması'na Katılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2-4 Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek II. Avrupa Müslümanları Buluşması'na katılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2-4 Ocak 2019 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek II. Avrupa Müslümanları Buluşması'na katılacak.



Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği ile 2-4 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceği buluşma, Avrupa Müslüman dini kurum temsilcilerini bir araya getirecek. 18 ülkeden 80 temsilcinin katılmasının beklendiği toplantının Avrupa'daki dini kurumlar arasında işbirliğine, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasına, din hizmetlerinin ve din eğitiminin sağlıklı bir şekilde sunulmasına, karşılaşılan çağdaş sorunların çözümüne, bölgede barış ve huzur ortamının geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek toplantıda, oturumlar halinde "Avrupa'da Müslümanların Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar", "Avrupa'daki İslami Kurumların Yapısal Sorunları ve Hukuki Süreçler", "Dini Referanslı Ayrılıkçı Hareketlerin Müslümanlara Olumsuz Etkileri", "Muhacirler ve Yeni Neslin Müslüman Kimlik İnşaası: İslam Din Eğitimi" ve "Avrupa Medyasında Olumsuz İslam Algısına Yönelik Stratejiler" konuları ele alınacak. Açılış oturumunun Diyanet TV tarafından canlı verileceği toplantı, 4 Ocak 2019 Cuma günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erecek. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, "Karşılıklı Jestlerimiz Olacak" Demişti! İstanbul'da 3 İlçeyi MHP'ye Bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı

Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi