Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı (2) - MEKKE
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası yapması MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:25 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın duası yapması MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı.
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