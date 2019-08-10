Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı (2) - MEKKE
Son Dakika Güncel Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı (2) - MEKKE

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası yapması MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası yapması MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB, ilk kez Diyanet adına yurt dışına öğrenci gönderecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı İETT Genel Müdürü Bağış: Yapılan ahlaksız paylaşımlar tarafıma ait değildir Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Arafat'ta vakfe duası yaptı (2) - MEKKE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]