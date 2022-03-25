Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı

25.03.2022 15:43
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptıDİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, beraberinde Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte Çankaya'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi Cuma hutbesi irat eden Erbaş, çıkışta açılışa katıldı. Erbaş, Türkiye'de şu an itibariyle 90 bin camide minarelerin yükseldiğini belirterek, "Bu vatanımız için en büyük hazinedir, kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle, çocuklarla, derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Her camimizin bitişiğinde 4-6 yaş Kur'an kursu açmaya gayret ediyoruz. 4-6 yaşındaki çocuklarımıza İslam, peygamber, sevgi, saygı, dürüstlük, evrensel değerler dediğimiz bu değerleri küçük yaşta çocuklarımıza öğreteceğiz. Ayşe Hatun Camisi de o kadar güzel yakışmış ki bu mahalleye, hem minarelerinin muhteşemliğiyle, hem mimarisinin muhteşemliğiyle gençleri bol olacak" dedi. Yapılan konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Buğra OLAÇ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA, -


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Diyanet İşleri Başkanlığı, Çankaya, Ankara, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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