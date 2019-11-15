- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan'da cuma namazını kıldırdı

BAKÜ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde Azerbaycan'ın en büyük camisi "Haydar Camii"nde cuma namazını kıldırdı. Cuma hutbesinde Ali Erbaş, İslam dünyasında birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemine dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Okuduğum Ayet-i Kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor; 'Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.' Hadis-i şerifte ise Peygamberimiz şöyle buyuruyor; 'Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı emniyet hissettikleri kişidir.' İman bağıyla gönülleri birbirine kenetlenmiş aziz kardeşlerim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin bizlere takdim ettiği en önemli değerlerden biri hiç şüphesiz kardeşliktir. Bu kardeşlik, dilleri, renkleri, ırkları, coğrafyaları farklı olmakla beraber; inançları, sevinçleri, hüzünleri, idealleri ve umutları bir olanları birbirine sımsıkı kenetleyen iman kardeşliğidir. Bu kardeşlik, üstünlük yarışını, ötekileştirmeyi, ezmeyi, yok saymayı mubah gören bir kardeşlik değildir. Bu kardeşlik, 'ben'i 'biz', 'binler'i 'bir' yapan, adalet, merhamet, muhabbet ve paylaşma gibi yüce değerlere dayanan bir kardeşliktir. Bu kardeşlik, asırlardır, mazlumlara, masumlara, mağdurlara ümit olan bir kardeşliktir. Bu kardeşlik, Allah Resülü'nun Veda Hutbesinde 'Ayaklarımın altına alıyorum' dediği asabiyet, cehalet, fitne, fesat ve ayrılığı yok eden bir kardeşliktir. Zira bu kardeşlikte birlik ve beraberliği, onur ve haysiyeti zedeleyen cehalet ve asabiyete asla yer yoktur. Bu kardeşlikte cana, mala, insan onuruna kastetmek katiyetle yasaktır, yoktur" dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan ile tarihin derinliklerine dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Erbaş, "Derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olan Azerbaycan ile tarihin derinliklerine dayanan bir kardeşlik bağımız vardır. Aynı inancın, tarihin, dilin, coğrafyanın, kültürün mensupları olarak bizler, tüm dünyaya ilim, hikmet, sevgi muhabbet taşıyan bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizler, aynı Rabbe, aynı peygambere, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen kardeşler topluluğuyuz. Aynı idealler uğrunda bir araya gelen, aynı kültürden beslenen tek millet iki devletiz. Sevgili Peygamberimiz bu hususta bizlere şöyle tavsiyede bulunmaktadır; 'Müminlerin birbirlerine olan bağlılığı, birbirine kenetlenerek inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidir.' Biz, kardeş ülke Azerbaycan ile bir binanın yapı taşları gibi sevinçte ve kederde, varlıkta ve yoklukta her zorlu süreçte kardeşler olarak birbirimize sımsıkı kenetlendik" diye konuştu.

Kardeşliğimizi ve birlik, beraberliğimizi yok etmek isteyenlere fırsat vermediklerini belirten Erbaş, "Unutmayalım ki başta imanımız olmak üzere, dil, kültür, coğrafya ve tarih, bir milleti millet yapan, ayakta tutan ve geleceğe taşıyan asli değerlerdir. Şu günlerde hepimize düşen, bir kez daha birbirimize sımsıkı kenetlenmektir, dinimiz, güzel vatanımız, milletimiz ve kardeşliğimiz üzerinde oynanan oyunlara izin vermemektir. Unutmayalım ki, İslam toplumları olarak bizler, kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkanlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde coğrafyamızdaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir. Güçlü ve müreffeh bir İslam dünyası aynı zamanda bütün insanlığın huzur ve güvenini de temin edecektir" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazından sonra cemaatle görüştü.