Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de Şehitlik Camisi'nde ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türk şehitliklerinin yanında bulunan Şehitlik Camisi'nde ezan okudu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 3'üncü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Erbaş, Şehitlik Camisi'nde akşam ezanını okudu ve daha sonra cemaate akşam namazını kıldırdı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycan Bakü'de Türkiye Diyanet Vakfı'mız tarafından inşa edilen ve kardeşliğimizin bir nişanesi olan Şehitlik Camisi'nde akşam ezanını okumak nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar ezan seslerinden mahrum eylemesin." ifadesine yer verdi.