Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de Şehitlik Camisi'nde ezan okudu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de Şehitlik Camisi'nde ezan okudu

20.10.2022 00:22
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de Şehitlik Camisi'nde ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türk şehitliklerinin yanında bulunan Şehitlik Camisi'nde ezan okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türk şehitliklerinin yanında bulunan Şehitlik Camisi'nde ezan okudu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 3'üncü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Erbaş, Şehitlik Camisi'nde akşam ezanını okudu ve daha sonra cemaate akşam namazını kıldırdı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycan Bakü'de Türkiye Diyanet Vakfı'mız tarafından inşa edilen ve kardeşliğimizin bir nişanesi olan Şehitlik Camisi'nde akşam ezanını okumak nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar ezan seslerinden mahrum eylemesin." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'deki Şehitlik Camii'nde akşam ezanını okudu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'deki Şehitlik Camii'nde akşam ezanını okudu Hakkari gündem: Hakkari'de 'Hayır Çarşısı' kermesi düzenlendi Hakkari gündem: Hakkari'de 'Hayır Çarşısı' kermesi düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de Şehitlik Camisi'nde ezan okudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 06:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü'de Şehitlik Camisi'nde ezan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement