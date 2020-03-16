Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin... - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:48 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.
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