Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin..., System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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