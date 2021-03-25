Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman'da - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Batman'da, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 3 gün sürecek programı kapsamında Batman'a geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şahin'i makamında ziyaret eden Erbaş, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ali Erbaş, "Berat gecesi münasebetiyle inşallah mevlit programını yapacağız, bu vesileyle buradayız. Bütün milletimizin ve İslam aleminin Berat gecesi mübarek olsun. Bu vesileyle Batman Valiliği'mizi ziyaret etmiş olduk. İnşallah din görevlilerimizle salgın dolayısıyla tedbirlere uyarak bazı istişarelerde bulunacağız. Berat gecemize olan hazırlığımızı birkaç gün içinde gerçekleştireceğiz. Berat gecesi münasebetiyle Mevla'm, milletimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten ve hastalıktan muhafaza eylesin. Beratınız mübarek olsun, Rabb'im yar ve yardımcınız olsun" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kentteki temasları kapsamında Site Camii'nde cuma hutbesini okuyup, cumartesi gecesi de Terece Camii'nde düzenlenecek Berat Kandili programına katılacak.