Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman'da Berat Kandili Özel Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman'da Berat Kandili Özel Programı'na katıldı Açıklaması

27.03.2021 23:21
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman'da Berat Kandili Özel Programı'na katıldı Açıklaması, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mübarek gün ve geceler bizim vesileinecatımızdır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mübarek gün ve geceler bizim vesileinecatımızdır. Kurtuluş vesilemizdir. Kurtuluşa erebilmek için Rabb'imizin bizden istediği hususlara kulak vermemiz gerekiyor." dedi.

Batman Mehmet Emin Terece Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin uygulandığı programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Kandili'nin tüm İslam alemince idrak edildiğini söyledi. Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için dua eden Erbaş, "Tövbelerimizle, dualarımızla, niyazımızla, yakarışımızla Rabb'imizin rızasına ulaşırız. Umduklarımıza nail oluruz inşallah. Önümüzdeki bir yıl boyunca gelecek Berat gecesine kadar Rabb'imiz niyetlerimiz kabul eylesin. Öyle güzel niyetlerde bulunalım ki Allah resulünün 'Ameller niyetlere göredir.' hadisi şerifindeki o muazzam manayı kalbimizden, gönlümüzden, yüreğimizden öyle güzel duygularla geçirelim ki Rabb'imiz amellerimizi niyetlerimize göre kabul eylesin inşallah." dedi.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nin önemine dikkat çeken Erbaş, ramazan ayını oruçla, teravihle, sahur ve iftarla, hatim, hayır ve güzelliklerle değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Erbaş, "Mübarek gün ve geceler bizim vesileinecatımızdır. Kurtuluş vesilemizdir. Kurtuluşa erebilmek için Rabb'imizin bizden istediği hususlara kulak vermemiz gerekiyor. Bu mübarek gün ve gecelerde bir nefis eğitimine kendimizi tabi tutmamız gerekiyor. Yüce Rabb'imiz, 'Ey nefsi mutmainne, ey nefsini kötülüklerden arındırmış insan, sen Rabb'inden razı, Rabb'in de senden razı olarak Rabb'ine dön.' İşte yönümüz kıbleye doğru dönmüş vaziyette. Cenabıhak, gönlünü kıbleye, namaza yönelten kullarından eylesin hepimizi. Neslimizi sıratı müstakimden uzak eylemesin." değerlendirmesinde bulundu.

Allah'ı razı etmenin onun emir ve yasaklarına uymakla olacağını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Rabb'imizden razı olmak ne demektir biliyor musunuz? Onun emirlerine riayet etmek, yasaklarından uzak durmak demektir. ya Rab, sen bana 'Namaz kıl.' dedin, namazı kılıyorum. 'Oruç tut.' dedin, orucu tutuyorum. 'Kötülüklerden uzak dur, yalan söyleme, haram yeme, içki içme, kumar oynama, rüşvet alma, dedikodu yapma, gıybet etme.' dedin bunları yerine getiriyorum. İşte Rabb'imizden razı olmak bu anlama geliyor. Biz öyle güzel amel edeceğiz ki ibadetlerimizi öyle güzel yapacağız ki namazımızı öyle güzel kılacağız ki bütün ibadetlerimizi yerine getireceğiz, aramızdaki muhabbeti arttıracağız. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah'ta sana yardım eder. Emri ilahi doğrultusunda öyle güzel yaşayacağız ki Rabb'imiz de bizden razı olacak."

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, salavat ve ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili, Batman, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman'da Berat Kandili Özel Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika


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