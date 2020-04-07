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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Berat Kandili Özel" programında dua edecek
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT1 ve Diyanet TV'den yayınlacak "Berat Kandili Özel" programına katılacak.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT1 ve Diyanet TV'den yayınlacak "Berat Kandili Özel" programına katılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Berat Kandili dolayısıyla saat 20.00'de yayınlanacak programda, Berat Gecesi'nin önemi anlatılacak.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, salavat ve ilahiler okunacak.
Erbaş, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:20 Kaynak: AA
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