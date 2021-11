DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, BİNGÖL'DE 8 CAMİNİN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bingöl'de 8 caminin açılış törenine katıldı. Erbaş Camilerimiz ibadet ettiğimiz merkezler. İçinde gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın dini ve İslam'ı öğrendiği mekanlardır. Çünkü camiler, peygamber efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür. Şehirlerin en mübarek mekanları camilerdir dedi.

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bingöl'de yine İl Müftülüğü Hizmet binası ile 8 caminin açılış törenine katıldı. Erbaş, Camilerimiz ibadet ettiğimiz merkezler. İçinde gençlerimizin, çocuklarımızın, insanlarımızın dini ve İslam'ı öğrendiği mekanlardır. Çünkü camiler, peygamber efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür. Şehirlerin en mübarek mekanları camilerdir diye konuştu.

'HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR'

Kıraat çalıştayı programı için Bingöl'e gelen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel'in kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini hatırlatan Erbaş Camilerimizde bulunduğumuz süre içerisinde ister namaz kılalım, ister Kur'an okuyalım, ister hocalarımızın yapmış olduğu dersleri dileyelim. Bizim için her anı, ibadetle geçen zamanlardır. İşte dün akşam Nihat hocamızla ne güzel sohbetler yapıyorduk. Kim derdi ki; aramızda olmayacak, şu anda burada, sizlerin arasında olacaktı. Ama yok, ömür bitti, ecel geldi. Ecel geldiği zaman ne bir an geri ne de bir an ileri alabilirler. Her nefis ölümü tadacaktır diye konuştu.

Ali Erbaş, Müminlerin birbirlerine şahitlikleri çok önemli. Hocamızın son anlarına şahit olduk, son anları Kur'an'a hizmetle geçti. Asr Suresi'nde kulaklarımızda bırakarak Rabbi'ne yürüdü dedi.