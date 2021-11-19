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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

19.11.2021 13:54
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerin evlerden sonra en çok bulunulan mekanlar olması gerektiğini belirterek, "Sadece namaz vakitlerinde çok az bir cemaatin girip çıktığı yerler olmasın camilerimiz, dolsun taşsın, çocuk sesleriyle şenlensin, bunu istiyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camilerin evlerden sonra en çok bulunulan mekanlar olması gerektiğini belirterek, "Sadece namaz vakitlerinde çok az bir cemaatin girip çıktığı yerler olmasın camilerimiz, dolsun taşsın, çocuk sesleriyle şenlensin, bunu istiyoruz." dedi.

Erbaş, Bingöl'deki temasları kapsamında, kentte yapımı tamamlanan İl Müftülüğü yeni hizmet binası, 8 cami, biri 4-6 yaş grubu 2 Kur'an kursu binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

İl Müftülüğü binasının yanında gerçekleştirilen törende konuşan Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesin emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel'in gece Bingöl'de hayatını kaybetmesine ilişkin, Temel'in son olarak dün akşam kentte kanaat önderleriyle yaptıkları toplantıda Asr Suresi'ni okuduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Ülkenin 81 ilinde ve 922 ilçede 1003 müftülük şubesi bulunduğunu, 150 bin civarında hocadan 1500 kadarının Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde, diğerlerinin ise müftülüklerde görev yaptığını belirten Erbaş, 81 il müftülüğü ve 922 ilçe müftülüğündeki din görevlilerinin hizmeti sürdürdüğünü bildirdi.

"Camilerimiz dolsun, çocuk sesleriyle şenlensin istiyoruz"

Erbaş, camilerin hem ibadet edilen hem de gençlerin, çocukların, insanların İslam'ı öğrendiği mekanlar olduğunu aktardı.

Bingöl'de 8 caminin açılışını yapacaklarını, vatandaşların camileri daha çok doldurmasını istediklerini ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"Çünkü camiler Peygamber Efendimizin ifadesiyle şehirlerin süsüdür, şehirlerin en mübarek mekanlarıdır. Camilerde bulunduğumuz süre içerisinde, ister namaz kılalım ister Kur'an okuyalım ister hocamızın yapmış olduğu cami derslerini dinleyelim, bizim için her anı ibadetle geçen zamanlardır. Bunu değerlendirmemiz lazım. Camilerimiz evlerimizden sonra en çok bulunduğumuz mekanlar olmalı. Sadece namaz vakitlerinde çok az bir cemaatin girip çıktığı yerler olmasın camilerimiz, dolsun taşsın, çocuk sesleriyle şenlensin, bunu istiyoruz."

"Camilerimiz bizim için en büyük hazinedir, zenginliktir"

İki hafta önce Azerbaycan Karabağ'a ziyarete gittiklerini hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"90 bin camimiz var. Bu çok büyük bir zenginlik, milletimizin en büyük zenginliklerinden birisi. O minarelerin ve ezanların yükseldiği camilerimiz bizim için en büyük hazinedir, zenginliktir. Karabağ 30 yıla yakın ezan seslerinden mahrum kaldı. Camiler kapalı kaldı, yıkıldı. Düşman eliyle görmedik zulüm kalmadı o bölgelerde. Köyler tamamen boşalmış, camileri ıssız. Çoğunu yıkmışlar, domuz ahırı yapmışlar. Rabb'imiz kimseyi vatansız bırakmasın. Vatansızlık, vatanın düşman tarafından işgali yeryüzünde Müslüman için en büyük zulümlerden, tehlikelerden birisi. Bugün şurada şu merasimi rahatlıkla yapabiliyorsak, köylerimizi, beldelerimizi insanlarımız daha rahat dolaşabiliyorsak buna şükretmemiz lazım. Bunun için alnımızın secdeden kalkmaması lazım. Şükrü, dua etmemizi gerektiren güzellikler bunlar. En büyük nimettir. O yüzden Elhamdulillah camilerimizden ezanlarımız yükseliyor."

İstiklal Marşı'ndan bir kesit okuyan Erbaş, iki dedesinin Sarıkamış'ta gazi olduğunu anlattı.

Erbaş bugün 4-6 yaş Kur'an kursunun da açılışını yapacaklarını ifade ederek, kazanımların en büyüğünün 4-6 yaş grubu olduğunu aktardı.

Bu çocuklara temel dini bilgileri, Allah, Peygamber, Kur'an sevgisini, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi, dürüstlüğü, evrensel değerleri öğrettiklerini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"O çocuk o yaşta yani 7 yaşından önce bu özelliklerle bu değerleri bilerek yetiştiğinde büyüdüğünde, genç olduğunda korkmayın artık ondan. Karakter oluşuyor çünkü. Bu yüzden diyorum ki değerli kardeşlerim her mahallemizde bir 4-6 yaş sınıfı açma projemiz var. Sizlerden bu konuda destek istiyoruz. Bütün hocalarımıza talimat verdik, diyoruz ki her hocamız kendi mahallesinde bir 4-6 yaş Kuran kursu sınıfı açsın. Valiliklerimizden, belediye başkanlarımızdan, tüm yetkililerimizden Allah razı olsun. 300 bin, 500 bin çocuğumuza hitap edecek kurslar, sınıflar açarsak bu bizim için en büyük kazanım olacak. Kur'an kurslarımızın olmadığı semtler var. İnşallah hep birlikte o semtlerde de Kur'an kursları açalım."

Törene, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bingöl, Namaz, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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