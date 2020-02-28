Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele...

6 saat önce

Camideki vatandaşlar Dua okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere çıkması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti.

Camideki vatandaşlar

Dua okunması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere çıkması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti. (1)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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