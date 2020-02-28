Camideki vatandaşlar

Dua okunması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere çıkması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti. (1)