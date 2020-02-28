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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele...
6 saat önce
Camideki vatandaşlar Dua okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere çıkması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:01 Kaynak: AA
Camideki vatandaşlar
Dua okunması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere çıkması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti. (1)
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