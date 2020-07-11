Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak sloganlarını söyleyerek geçti" "İnşallah cemaati bol olsun, ziyaretçisi bol olsun içinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun" "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak sloganlarını söyleyerek geçti"

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"İnşallah cemaati bol olsun, ziyaretçisi bol olsun içinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun"

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiden çalışmalarımıza başladık"

"Şuana kadar yaptığımız çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu inşallah 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz"

RİZE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak sloganlarını söyleyerek geçti" dedi.

Bir dizi ziyaret için Rize'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbaş, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Ayasofya'da çalışmalara başladıklarını dile getiren Erbaş, "Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak sloganlarını söyleyerek geçti. Tabi sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile sadece İslam dünyası için değil bütün insanlık için önemli bir değerdir önemli bir mabettir. Bin 500 yılı aşkın tarihi bir geçmişi vardır. Dolayısıyla ben bütün insanlığın esasında içinde ibadet edilen bir mabede dönüştürülmüş olmasının aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun, ziyaretçisi bol olsun içinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun. İçerisini cami ve kürsü dersleri ile zenginleştirmeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ta şimdiden çalışmalarımıza başladık. İçi mektep olan içinde bütün insanlığa hizmet edecek faaliyetlerin yapılabildiği bir cami olarak inşallah Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 24 Temmuz tarihinde ilk Cuma namazını kılarak camimizi aşmış olacağız. Rabbim hayırlara vesile eylesin" diye konuştu.

Eksiklikleri 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planladıklarını vurgulayan Erbaş, "Biz önce camimizi ziyaret ederek neler gerekiyor hangi konularda ihtiyaç var bunları tespit edeceğiz. Şuana kadar yaptığımız çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu inşallah 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bizim gençliğimiz zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak... - Son Dakika

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