Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı Açıklaması
29.01.2021 22:39
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.
Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız."
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