Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim bir daha salgın hastalık... - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim bir daha salgın hastalık...

25.04.2022 10:44

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim bir daha salgın hastalık göstermesin" Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Vilvorde Rahman Camii'nde teravih namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:

"Rabbim bir daha salgın hastalık göstermesin"

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Vilvorde Rahman Camii'nde teravih namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Salgın hastalık döneminde dünya çapında milyonlarca insan çok sıkıntı çekti. Rabbim, bu salgın hastalığı bir daha bizlere göstermesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Vilvorde Rahman Camii'nde teravih namazı kıldırdı. Teravih namazı sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ramazan ayı bereket, rahmet, mağfiret ayıdır. Peygamber Efendimizin ifadesi ile ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir. Cenab-ı Hak bizleri rahmetinden, mağfiretinden hakkıyla istifade eden kullarından eylesin" dedi.

"Ramazan'da ihtiyaç sahibi insanları bulup destek olmak gerekiyor"

Başkan Erbaş, Ramazan ayında yapılacak hayırların öneminden bahsederek, "Ramazan günlerinde özellikle ihtiyaç sahibi insanları bulup onların da iftar sofralarında ve sahurlarda sıkıntı çekmemeleri, hayatlarını rahat bir şekilde yürütmeleri için onlara destek olmak gerekiyor. Ramazan ayını fırsat bilelim birkaç gün kaldı" ifadelerini kullandı.

"2 yıldır büyük bir salgın hastalık yaşadık"

Covid-19 salgınında yaşanan sıkıntılara da değinen Başkan Erbaş, "Dünyada 2 yıldır büyük bir salgın hastalık yaşadık. Bu salgın hastalık döneminde birlikte teravih namazı kılamamıştık. Haftalarca camilerimizde Cuma namazı kılamadık. Bu sene nasip oldu teravih namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Yüz binlerce insan salgından zarar gördü. Dünya çapında milyonlarca insan bu hastalıktan vefat etti ve çok sıkıntı çeken insanlar oldu. Rabbimiz, bu salgın hastalığı bir daha bizlere göstermesin ve insanlığın üzerinden def eylesin" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Rabbim bir daha salgın hastalık...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Rabbim bir daha salgın hastalık...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Rabbim bir daha salgın hastalık...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Rabbim bir daha salgın hastalık...

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB Yunus Emre Camii'nde teravih namazı kıldırdı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB Yunus Emre Camii'nde teravih namazı kıldırdı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB Köln Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB Köln Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 'Rabbim bir daha salgın hastalık... - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:00:43. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'de teravih namazı kıldırdıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Rabbim bir daha salgın hastalık... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement