Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız"

15.07.2022 14:47

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu gece inşallah saat 00.13'te ülkemizin bütün camilerinde selalarla yeniden o günü o geceyi hatırlayacak ve anacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu gece inşallah saat 00.13'te ülkemizin bütün camilerinde selalarla yeniden o günü o geceyi hatırlayacak ve anacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık merkez binasında yapılan 15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi'nin açılış programına katıldı. Programa 15 Temmuz'da gazi olan Başkanlık personelleri ve o gece şehit düşen üç Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanının yakınları katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini bir işgal girişimi olarak tanımladı. Programdaki gazilere seslenen Erbaş, "Gazilerimiz, sizler şehit olmak üzere yola çıktınız. Onlara şehitlik nasip oldu, sizlere gazilik. O da çok büyük bir rütbe. Hepimiz şehit olabilirdik. Ne zaman şehit olmak söz konusu olursa biz her an şehit olmaya hazırız. Bizim milletimiz böyle bir millet" dedi.

"Bu gece inşallah saat 00.13'te ülkemizin bütün camilerinde sela okunacak"

İki dedesinin de Sarıkamış gazisi olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, açılan köşenin şehit ve gazilerin unutulmaması için yapıldığını dile getirdi.

Erbaş, şunları söyledi:

"Bizim milletimiz şehitliği ve gaziliği her an hayatının bir parçası olarak, küçüklüğünden itibaren böyle büyütülen bir millet. İnşallah bu ruhu neslimize de taşıyacağız. Bir millet şehitliği ve gaziliği hayatının bir parçası olarak görür, hazmeder ve bununla yaşarsa o millet Allah'ın izniyle hiçbir zaman düşmez. İşte sizlerin sayesinde düşmedi. O gece saat 00.13'te ülkemizin 90 bin camisinden yükselen selalar vatan hainlerini, işgal güçlerini püskürtme noktasında en büyük vasıta oldu. Bu gece de inşallah saat 00.13'te ülkemizin bütün camilerinde selalarla yeniden o günü o geceyi hatırlayacak ve anacağız. Neden, diri olalım, her zaman uyanık olalım, her zaman vatan hainlerine karşı topyekun olalım. İhanete karşı büyük bir birlikle, yüreklerimizin adeta herkesi ya şehit olmaya ya gazi olmaya doğru teşvik etmesi neticesine hain işgal girişimi durduruldu. Her zaman ordumuzun, askerimizin, güvenlik güçlerimizin hain terör örgülerine karşı verdiği mücadeledeki o yüreklerin atışı gibi 15 Temmuz gecesi de milletimizin yürekleri toplu vurdu ve vatanımızı kurtardık elhamdülillah. Her an şehit ve gazi olmaya hazır bir millet örneğini gösterdik. Geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de bu örneği hep birlikte gösterdik. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimize rahmet diliyoruz."

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu gece saat 00.13'te tüm camilerden okunacak selalarla 15 Temmuz'u anacağız" - Son Dakika
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