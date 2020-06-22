Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde düzenlenen "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyük bir inancın ve medeniyetin mensupları olarak yeryüzünde barışın, iyiliğin ve güzel ahlakın egemen olması için çalışmakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Bu bilinç ve gayenin hayat bulduğu en güzel alanlardan birinin de vekaletle kurban organizasyonu olduğunu dile getiren Erbaş, bu iyilik hareketinin son yıllarda dünya geneline yayıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Erbaş, organizasyonun, sınırların paylaşmaya engel olmadığını, kardeşliğin sınır tanımadığını en güzel şekilde görülmesine vesile olduğunu söyledi.

İnsanlığın küresel boyutta bir salgın dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Erbaş, "En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız." dedi.

Pandemi vesilesiyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlatan Erbaş, "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir. Vekaletle kurban organizasyonunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu." diye konuştu.

"Her aşaması büyük bir hassasiyetle takip ediliyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerinden dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını dile getiren Erbaş, farklı alanlarda iyilik çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Başkanlık ve vakfın birlikte yaptığı en önemli hizmetlerden birinin 1993 yılından beri gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonu olduğuna işaret eden Erbaş, vakfın milletin kurban vekaletlerini titizlik ve şeffaflıkla dini esaslara uygun olarak güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Kurbanların vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı hocaları ile vakfın görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini söyleyen Erbaş, her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettikleri ve İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanların, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacir, mültecilere, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına yani yurt içinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaştırdıklarını belirtti.

Ali Erbaş, yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a Kafkasya'dan Uzakdoğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlumlara ve muhtaç insanlara kurbanları ulaştırdıklarını ifade etti.

"Her yıl düzenli bir artış var"

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveriyle gayret edeceklerini dile getiren Erbaş, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştirecekleri ülke sayısı ve ülkelere gönderecekleri gönüllü sayısında azalma olsa da yurt dışında 100 kadar ülkede kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Erbaş, 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı.

Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olduğunu belirten Ali Erbaş "Bu durum her geçen gün milletimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza olan güveninin de ne kadar arttığını ortaya koymaktadır." dedi.

"Hedef 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmak"

Bu yıl yurt içi ve dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler."

Vatandaşların "0312 416 90 00" numaralı telefonu arayarak kurban vekaleti ile ilgili detaylı bilgiyi vakıftan alabileceklerini de vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da din hizmetleri müşavirliklerimiz ve ateşeliklerimizle o ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler. Bu vesileyle kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını, yeryüzünde iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah, kurban vekaletini bu şekilde Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan, bu ana kadar bağışlamış olan herkesten ve bundan sonra bağışlayacak olan tüm kardeşlerimizden razı olsun."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir' - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak         
18:42
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken bıçaklayıp intihar etti Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken bıçaklayıp intihar etti         
18:37
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor         
17:49
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi         
17:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 19:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei