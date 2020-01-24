Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bugün en çok ihtiyacımız olan, sahih dini bilginin gençlerimize... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün en çok ihtiyacımız olan, sahih dini bilginin gençlerimize... - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bugün en çok ihtiyacımız olan, sahih dini bilginin gençlerimize...

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Bugün en çok ihtiyacımız olan, sahih dini bilginin gençlerimize ulaştırılmasıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Bugün en çok ihtiyacımız olan, sahih dini bilginin gençlerimize ulaştırılmasıdır" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malezya Başmüftüsü Dr. Zülkifli Muhammed al-Bakri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Malezya'yı her duyduğumda İslam'ı edebiyle, ahlakıyla, duruşuyla, davranışıyla güzel bir şekilde yaşayan Müslümanlar gözümün önüne geliyor" dedi.


Doğru bir din eğitiminin önemine değinen Başkan Erbaş, " Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığımız, İlahiyat Fakültelerimiz sahih dini bilgi üzerine kurulu eğitime çok önem veriyor. İslam dünyasında bugün en çok ihtiyacımız olan şey, sahih dini bilginin gençlerimize, öğrencilerimize iyi bir metot ve usul ile ulaştırılmasıdır" diye konuştu.


Başkan Erbaş, sahih dini bilgiden uzak bir eğitim sisteminin Müslümanlara verdiği zarara dikkat çekerek, "Aşırılıklarla iştigal eden bir eğitimin sonunda bir terör örgütü ortaya çıkabiliyor. DEAŞ gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasının en önemli sebebi, insanların sahih dini bilgiden uzak yetişmiş olmalarıdır. Bu da İslamofobi'yi beslemektedir. Böyle bir oluşum İslam düşmanlarının da işine gelmektedir. Dolayısıyla Malezya ve Türkiye'deki sahih dini bilgiye dayalı ilim anlayışını birleştirip daha da iyi noktalara gelmemiz gerekiyor" dedi.


Başkan Erbaş, Türkiye'deki Uluslararası İlahiyat ve İmam Hatip Programlarından bahsederek, Malezya'dan bu programlara katılmak için gelecek öğrencilere yardımcı olabileceklerini söyledi.


Başmüftü Dr. Zülkifli Muhammed al-Bakri ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti.


Başmüftü Bakri, Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısı, yürüttüğü din hizmeti, din eğitimi ve dini yayınlar alanındaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.


Kabulde, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da hazır bulundu. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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