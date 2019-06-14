Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan'da
Son Dakika Güncel Haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan'da

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan'da, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Sofya Havalimanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ve Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç karşıladı. Karşılamanın ardından Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğine geçen Başkan Erbaş, burada Büyükelçi Ulusoy ile görüştü.

Bulgaristan programı kapsamında Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş'le görüşecek olan Başkan Erbaş, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Sonrasında, Banyabaşı Camii'nde hutbe irad edip Cuma namazı kıldıracak olan Erbaş, soydaş STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle de bir araya gelecek. Erbaş, program kapsamında Hasköy Eski Camii'nin resmi açılışını da gerçekleştirecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Ali Erbaş, Sofya, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]