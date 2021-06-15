Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan'ın Kırcaali şehrindeki camileri ziyaret etti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'ın Kırcaali ilindeki Kırcaali Yeni ve Kırcaali Merkez camilerine ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunma üzere Kırcaali'ye giden Erbaş'ı Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Filibe Başkonsolonsu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç ve Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi karşıladı.

Türkiye'nin desteğiyle yapımı tamamlanan Kırcaali Yeni Camisi ile ilgili bilgi alan Erbaş, incelemelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Erbaş, camilerin Müslümanların yaşadığı şehirlerin kalbi olduğunu belirterek, "Kırcaali Camisi'nin tamamlanmış olması hakikaten bizi çok mutlu etti. İnşallah cemaati bol olur. Uzun yıllar Müslümanların ibadet hayatına, din eğitimine hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Camilerin etkin kullanılması gerektiğine işaret eden Erbaş, "Çocuklarımızın, gençlerimizin camilerde eğitim alması gerçekten çok önemli. Din-i mübin-i İslam'ı, Rabbimizi, peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en uygun yerler camilerimizdir. İnşallah Mescid-i Nebevi'nin, Peygamber Efendimiz dönemindeki fonksiyonunu bugünkü camilerimiz de üstlenir ve insanımızın, milletimizin her türlü manevi gelişimi için katkı sağlar." diye konuştu.

"Birliğimizi kıyamete kadar devam ettirmenin temellerini atmaya çalışıyoruz"

Daha sonra Kırcaali Merkez Camisi'ne giden Erbaş, burada öğlen namazını kıldırdı.

Namaz sonrası açıklama yapan Erbaş, Türkiye'den selam getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar güçlü ki birbirimizden hiçbir farkımız yok, gönüllerimiz bir. Gönül birliği o kadar önemli ki. Birliğimizi kıyamete kadar devam ettirmenin temellerini atmaya çalışıyoruz. Bu temeller sevgi ve saygı ile oluşur. Birbirimizi en güzel günlerimizde anmakla oluşur. Acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşmakla oluşur. İnşallah kıyamete kadar bu birlik, bu beraberlik hep devam edecektir. Rabbimizin izniyle efendimiz sevgisini hem kendi gönüllerimizde hem de gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinde yeşerterek bunu devam ettireceğiz."

Çocukların ve gençlerin din eğitimlerinin önemli olduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:

"Gençlerimize, çocuklarımıza doğru dini bilgiyi ulaştırma noktasında elimizden gelen gayreti gösterelim. Peygamber efendimizin şu hadis-i şerifi bizim bunu yapmamızı zorunlu kılıyor. Buyuruyor ki, 'Müminler bir vücut gibidir. O vücudun bir azasında, organında bir rahatsızlık olduğunda bütün vücut nasıl rahatsız oluyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun, bir Müslüman'ın başına gelen bir musibet, her yerdeki Müslüman'ı ilgilendirmeli, rahatsız etmeli. Sevinciyle sevinmeli, sıkıntısıyla sıkıntı yaşamalı.' Allah resulü böyle bir Müslümanlığı tavsiye buyuruyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras İslami bir anlayıştır, İslam nimetini onların kalplerine yerleştirmektir."

Erbaş, konuşmasının ardından caminin avlusunda bulunan Gazi Kırca Ali'nin türbesini ziyaret etti.