Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa İl Müftüsü Karabayır'a cübbesini giydirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa İl Müftüsü Karabayır'a cübbesini giydirdi

10.04.2022 18:41
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa İl Müftüsü Karabayır'a cübbesini giydirdi

Bursa İl Müftülüğü görevine atanan Yavuz Selim Karabayır'a cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş giydirdi.

Bursa İl Müftülüğü görevine atanan Yavuz Selim Karabayır'a cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş giydirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Balkan STK'leri ve vakıf bağışçılarına düzenlediği iftar programı için gittiği Bursa'da, Diyarbakır İl Müftüsü iken Bursa İl Müftüsü olarak atanan Yavuz Selim Karabayır için düzenlenen cübbe giyme törenine katıldı.

Erbaş, cübbesini giydirdiği Karabayır'a, yeni görevinin kendisi ve Bursa için hayırlı olmasını ve başarılar diledi.

Törene, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV Genel Müdürü İzani Turan ile ilçe müftüleri katıldı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Selim Karabayır, Asker, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa İl Müftüsü Karabayır'a cübbesini giydirdi - Son Dakika


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