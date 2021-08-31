Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı

31.08.2021 13:19

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir." dedi.

Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, İslam'ın, kitap ve bilgi medeniyeti olduğunu söyledi.

Okumayı, anlamayı, aklı kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden pek çok ayetin bulunduğunu hatırlatan Erbaş, "Medeniyetimizdeki ilk örneğimiz, aydınlanmış şehir Medine'dir. Yesrib'i 10 sene içinde nasıl Medine-i Münevvere, aydınlanmış bir şehir yaptıysa Allah Resulü Efendimiz, onun ümmeti olarak, onun varisi olarak bizler de şehirlerimizi münevver şehirler yapmak zorundayız, O'nun yolundan gidenler olarak. İşte burada Münevver olduğunu bildiğimiz Bursa'ya katkı sağlamak, aydınlanma yolundaki ilerleyişine katkı sağlamak için bugün bir tuğla daha eklemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Müslüman alimlerin, asırlarca ilmin bütün alanlarında insanlığın gelişimine öncülük ettiğini anlattı.

Prof. Dr. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, Endülüs'ten Maveraünnehir'e, devasa kütüphaneleriyle tarihe iz bırakmış bilgiyle, kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir tarihin mensuplarıyız. Bugün Müslüman dünyanın, okumayı ve bilgiyi, bilgi peşinde koşmayı ihmal ettiği zaman nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hem tarihi takip ederek görüyoruz hem de bugün görüyoruz. Yaşanan sorunların, geri kalmışlığın en temel sebebi, ilimden, irfandan, bilimden, hikmetten uzak kalmaktır. İlmi bilgiyi kaybedince cehalet karanlığı çökmüştür. Fitne ve tefrikanın sebebinin cehalet olduğunu her vesileyle söylüyoruz. 'Cehalet kötülüklerin anasıdır' diyoruz. Kitap, Müslümanlar için ihtiyaç listesinin sonlarında yer almaya başlamıştı ama şimdi hem Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ülkemizde fuarların açılması, kitapların fazla basılması ve kitap okuma oranlarının artması bizi heyecanlandırmakta, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetinin mensupları olarak umutlandırmaktadır."

"Bilgi üretmeyenler üretilen bilginin takipçisi hatta mahkumu olur"

Erbaş, bir milletin gelişmişlik seviyesinin kitabevleriyle, kütüphaneleriyle, kitaba verdiği değer ile ölçüldüğünü vurguladı.

Dünyada ekonomi, sanat, teknoloji, hukuk alanlarında ileri ülkelerin en bariz özelliklerinden birinin, kitap okuma oranı, yayın sayısı ve niteliği gibi açılardan ileride yer almaları olduğunu kaydeden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilgi, iyilik için kullanılırsa insanlığa hizmete, hukuk ve ahlak tanımayan insanların elindeyse insanlık için felakete dönüşür. Bilgi üretmeyenler üretilen bilginin takipçisi hatta mahkumu olur. İslam dünyası, bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır. Bu mesafeyi bizim telafi etmek zorunluluğumuz vardır. Doğru ve sahih bilgi zemini kaybettiğimizde, bilgi üretmeyi ve geliştirmeyi ihmal ettiğimizde sağlıklı düşünmeyi, sorunları tespit etmeyi ve çözüm üretme imkanını da kaybediyoruz. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun yanında son vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde İslam dünyası insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip izah ederek yeryüzüne henüz teklif edebilmiş değildir. Bunun için bizim İslam dünyası olarak çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız vardır."

Erbaş, bugün öncelikle İslam'ın doğru anlaşılması ve sahih dini bilginin hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek, bunun için Kur'an ve sünneti, İslam'ın kaynak eserlerini ve İslam medeniyetinin en iyi şekilde tanınması ve anlaşılması gerektiğini bildirdi.

İnsanlığın devasa meselelerini çözme noktasında Kur'an ve sünnetin en büyük imkan olduğunu ancak öncelikle onları en doğru şekilde anlayıp en uygun yöntemle çağa taşıma sorumluluğunun hakkıyla yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, "Fikir ve gönül dünyamızı kısır döngülerin aldatıcı baskılarından kurtarmak için kitap en büyük imkandır. Okumanın neticesi hayata değer katmaktır. Bu manada kitap en soylu terbiye aracıdır. Okumak ile sorumluluk, hak duyarlılığı, güzel ahlak gibi değerler arasında doğrusal ve vazgeçilmez bir ilişki vardır. İnsanı olgunlaştırmayan, hayatı güzelleştirmeyen bilgi ve okumalar faydasızdır." diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Müftüsü İzani Turan'ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, bazı milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevla, Bursa, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı 15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş 14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı 13:56 Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş 13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek 12:41 Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş
14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
13:45 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
13:30 Milli Takım, İngiltere'nin kırmızı liste engeline takıldı! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemiyor
13:02 Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego, İstanbul'da
Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı         
15:09
Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:45
Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak         
14:43
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti         
14:12
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın         
14:04
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak         
12:53
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 15:13:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement