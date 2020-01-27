Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camilerimizde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz' - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerimizde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz"

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle camide kalan vatandaşları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürekli açık olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle camide kalan vatandaşları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürekli açık olacak. Ne kadar isterseniz kalabilirsiniz" dedi


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremediği için camilerde kalan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Hacı Fetih Camisi'nde kalan vatandaşlarla sohbet eden Diyanet İşleri Başkan Erbaş, depremin hemen ardından uygun camilerin konaklama için hizmete açıldığını belirterek, "Deprem sonrasında içerisinde kalınmasında sıkıntısı bulunmayan tüm camilerimiz açıldı. Camilerimiz ihtiyaç olduğu sürece açık olacak. Ne kadar isterseniz buralarda kalabilirsiniz" dedi.


Başkan Erbaş, caminin içerisinde yer alan taziye bölümünde de, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziyede bulundu. Burada vefat eden vatandaşlar için dua eden Başkan Erbaş, deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.


Depremin hemen ardından Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında da vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" demişti. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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