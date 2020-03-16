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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık...
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:46 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."
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