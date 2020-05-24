Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

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