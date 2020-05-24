Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camiye gelirken maskelerimizi takalım"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 07:25 Kaynak: AA
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