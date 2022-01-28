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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması

28.01.2022 12:16
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin okumalarını istediklerini belirterek, "Çocuklarımız, Rabb'ini, Peygamberini, kitabını, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi öğrensin istiyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerin okumalarını istediklerini belirterek, "Çocuklarımız, Rabb'ini, Peygamberini, kitabını, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi öğrensin istiyoruz. İyilik, kötülük, dürüstlük, yalanın kötülüğü, doğruluğun iyiliği nedir, bunları öğrensin istiyoruz." dedi.

Erbaş, Aile Dini ve Rehberlik Merkezi ile Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, gençlik ve aile çalışmalarına çok önem verdiklerini söyledi.

Geleceğin emanet edileceği gençleri, milli ve manevi hassasiyetlere uygun şekilde yetiştirmenin önemini vurgulayan Erbaş, "'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı/ Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı/ Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı/ Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı' diyen Mehmet Akif Ersoy'un o dizelerinde dile getirdiği ruha uygun bir gençliği yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Açılışı yapılan binanın gençlerin yetişmesine sağlayacağı katkıya değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"İşte burada, bu binada tam da sokağın adına uygun, 'Fetvane'; burada asırlarca İslam'ı daha iyi yaşamak, yanlışlardan uzak durmak, doğru dini bilgiye sahip olarak yaşamak için yapılan faaliyetlerin bulunduğu yerde, şimdi aile ve irşat merkezi, gençlik merkezi, kitap okuma yeri, kitapla gençlerimizi buluşturma yeri açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Gençlerimiz okusun istiyoruz. Çocuklarımız, Rabb'ini, Peygamberini, kitabını, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi öğrensin istiyoruz. İyilik, kötülük, dürüstlük, yalanın kötülüğü, doğruluğun iyiliği nedir, bunları öğrensin istiyoruz. Bir memleketin, milletin ayakta kalmasının yolu, doğru bilgilerle donatılan gençlerden, doğru, sahih bilgilerle donatılan çocukların varlığından, sağlam bir aileden geçmektedir. Aile sağlam olursa toplum da millet de devlet de sağlam olur. Derdimiz, budur."

Emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, dua etti.

Açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Vali İlhami Aktaş, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve protokol üyeleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy, gençlik, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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