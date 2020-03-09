Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin'de - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin'de - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin'de

7 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Hamidiye Köyündeki akrabası Elmas Şahin'in cenaze merasimi için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlçe merkezindeki yapımı devam eden Türbe Cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çatalzeytin'de, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Hamidiye Köyündeki akrabası Elmas Şahin'in cenaze merasimi için ilçeye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlçe merkezindeki yapımı devam eden Türbe Cami inşaatında incelemelerde bulundu.


Cami inşaatı incelemesinde Erbaş'ın yani sıra; Kaymakam İzzet Cem Eser, Kastamonu Müftüsü Ahmet Süzen, İlçe Müftüsü Fethi Harun Yeter, İl Genel Meclisi Üyesi Mevlüt Kaplan, Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Tolga İnce ve Türbe Camii İmam-Hatibi Cemal Aydın da yer aldı.


Kaymakam İzzet Cem Eser, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan cami inşaatı için destek istedi. Erbaş, incelemenin ardından ilçeden ayrıldı. - KASTAMONU

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çatalzeytin, Ali Erbaş, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:28 Kaynak: İHA
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