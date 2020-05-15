Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cemaatle namazda öngörülen tarih 12 Haziran (2) - Son Dakika

SUUDİ ARABİSTAN HAC VE UMRE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erbaş, görüşmede, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti. Muhammed Salih bin Tahir Benten ise salgınla kapsamlı mücadele gerçekleştirdiklerini belirterek, ülkesinin bu konudaki çalışmalarını anlattı.

BENTEN: DSÖ'NÜN KARAR VE TAVSİYELERİ ÖNEMLİ

Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu, hacla ilgili bu konudaki veriler ışığında nihai kararın alınacağını belirtti. Salgının bir an önce son bulması temennisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakan Benten, birbirinin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.