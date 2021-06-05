Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "5 Haziran Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çevreyi korumanın insanlara düşen en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Erbaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çevre, yüce Allah'ın bizlere emanetidir. Çevreyle barış içinde olmadan Cenab-ı Hak'la her yönden uyum içinde olmak mümkün değil. Bizlere emanet edilen çevremizi korumak bugün üzerimize düşen en büyük sorumluluklardan biridir."