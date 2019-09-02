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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı...

5 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesapları üzerinden çocuk istismarına yönelik açıklama yaptı. Erbaş, "Yüce dinimiz, çocuğun bedenen ve ruhen her türlü şiddet ve istismardan korunmasını emreder. Çocuğun varlığı değerli, hakları tartışılmaz ve mahremiyeti kutsaldır. 'Çocuğun dokunulmazlığı' dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşmaya cüret ederek çocuğa uzanan kirli eller asla affedilmez" dedi.


Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya şu notu da düştü:


"Çocuklarımızı istismar edenleri şiddetle lanetliyor ve herkesi çocuk istismarı ile mücadele konusunda daha kararlı, bilinçli ve duyarlı olmaya, umutlarımızı ve geleceğimizi korumaya davet ediyorum." - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:14 Kaynak: İHA
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