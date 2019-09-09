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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız"

56 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri işaret ederek, "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneleri işaret ederek, "Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız" dedi.


Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan annelerin yanlarında olduklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımızı babasız, anneleri ve babaları çocuksuz bırakan hainler bilsinler ki ; bu millet birdir, beraberdir. Çocukları dağa çıkarılan annelerin yanındayız. İnşallah bu cesur çıkışın arkası gelir ve o hainler, annelerin bu cesur çıkışı karşısında pes ederler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
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