Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocuklarımız Allah Sevgisiyle Yetişsin İstiyoruz"

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin istiyoruz"ANKARA - "Cami Çocuk Buluşması" kapsamında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde çocuklarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle...

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin istiyoruz"



ANKARA - "Cami Çocuk Buluşması" kapsamında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde çocuklarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Cami Çocuk Buluşması" kapsamında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde çocuklarla bir araya geldi. Ankara'da 4-6 grubu yaş Kur'an kurslarında eğitim gören çocukların katıldığı programda konuşan Erbaş, "Bizim ilerde değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız çocuklarımızdır. Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz" şeklinde konuştu.

4-6 yaş grubu Kur'an kursu programının önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza sevgiyi öğretiyor. Saygılı, dürüst olmayı, doğru konuşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar" diye konuştu.

Başkan Erbaş, konuşmasında Kur'an kursu öğreticilerine tavsiyelerde bulunarak şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimizin metodunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Hz. Peygamber buyuruyor ki, "'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz.' İşte bizim ölçümüz, prensiplerimiz, ilkelerimiz budur, sevdirerek öğretmek. Çocuklarımıza çok sıcak davranacağız."

Konuşmasında velileri tebrik eden Başkan Erbaş, "Ne mutlu sizlere, çocuklarınız 4, 5, 6 yaşlarında Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Sevginin, saygının, dürüstlüğün neler olduğunu daha bu yaşta öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Programda Kur'an-ı Kerim ve şiir okuyan çocuklar, ilahi seslendirerek dua etti. Programın sonunda çocuklar, kendi yaptıkları tablo ve çiçeği Başkan Erbaş ve eşi Seher Erbaş'a takdim etti.

Programa, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve çok sayıda çocuk ve aile katıldı.

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