Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesi irat etti (1) - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesi irat etti (1)
6 saat önce
Bahattin Nakiboğlu Camisi ve cami cemaati Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesi irat etmesi GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:09 Kaynak: AA
Bahattin Nakiboğlu Camisi ve cami cemaati
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesi irat etmesi GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat etti. (1)
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