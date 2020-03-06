Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesi irat etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesi irat etti (1) - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesi irat etti (1)

6 saat önce

Bahattin Nakiboğlu Camisi ve cami cemaati Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesi irat etmesi GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.

Bahattin Nakiboğlu Camisi ve cami cemaati

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesi irat etmesi GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat etti. (1)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesi irat etti (1)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:09 Kaynak: AA
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