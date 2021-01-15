Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde kadınların miras hakkına vurgu yaptı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde kadınların miras hakkına vurgu yaptı

15.01.2021 18:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde kadınların miras hakkına vurgu yaptı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadınlara miras verilmemesine yönelik örf ve adetlerin İslamiyet'e göre adaletsiz olduğunu belirterek, "Zulümdür, asla meşru değildir" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadınlara miras verilmemesine yönelik örf ve adetlerin İslamiyet'e göre adaletsiz olduğunu belirterek, "Zulümdür, asla meşru değildir" ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, açılışı gerçekleştirilen Ankara Roketsan Nuri Killigil Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Erbaş, "Miras, her hak sahibine hakkını vermek" konulu cuma hutbesinde İslam'ın titizlikle üzerinde durduğu haklardan birinin miras olduğunu belirtti.

İslam'ın hayatın her alanında olduğu gibi miras paylaşımında da adaleti öngören ayrıntılı hükümler getirdiğini bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Mümin, ahiret yolculuğuna uğurlanırken geride bıraktığı maldan, önce cenaze masrafları karşılanır. Sonra, eğer varsa borçları ödenir. Ardından üçte biri aşmamak kaydıyla mirasçıların dışındakilere yönelik vasiyeti yerine getirilir. Bütün bunlardan sonra ise miras varislere intikal eder. Miras taksim edilirken her hak sahibine hakkının verilmesi, kadın-erkek, büyük-küçük hiç kimsenin mağdur edilmemesi esastır. Kadınlara miras verilmemesine yönelik örf ve adetler, dinimize göre adaletsizliktir, zulümdür, asla meşru değildir."

Allah'a ve Kur'an'a iman eden her Müslümanın mirastan payına düşene rıza göstermesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Mirasın emanet olduğunu, miras ve kul hakkı arasında ince bir sınır bulunduğunu unutmayalım. Hırslarımıza yenilerek o sınırı asla çiğnemeyelim. Miras söz konusu olduğunda merhameti, insafı, adaleti ve hakkaniyeti elden asla bırakmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışı yapılan Roketsan Nuri Killigil Camisi'ne sahip çıkılması çağrısı yapan Erbaş, "Mescitler, camiler, medreseler, İslam medeniyetinin çimentosunu teşkil etti. İlim, bilgi böyle doğdu. Bilginin yayılması camilerden, mescitten başladı. İnşallah burada, Ankara'da, Savunma Sanayimiz himayesinde Roketsan bölgesinde yapılan bu mescitten de nice güzellikler yayılacak. Nice kardeşlerimiz burada rüku edecek, kıyama duracak, secde ve dua edecektir." ifadesine yer verdi.

Maddenin insan hayatı için yeterli olmadığının altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Manasız maddenin hiçbir anlamı yoktur. Maddi imkanlar ne kadar çok olursa olsun manevi imkanlardan yoksun olan insanların, milletlerin akıbeti hayır olmaz. İşte biz inancımızdan gelen ruhla, ecdadımızdan aldığımız mirasla maddi ve manevi hazırlıklarımızı asırlar boyunca, medeniyetimiz boyunca birlikte yürüttük. İnşallah bundan sonra da birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Rabbimiz milletimizi, neslimizi bu ruhtan uzak eylemesin."

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamiyet, Roketsan, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde kadınların miras hakkına vurgu yaptı - Son Dakika


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