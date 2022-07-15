Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma hutbesinde 15 Temmuz'u anlattı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan aziz milletimiz, Allah'ın nusret ve inayetiyle işgal girişimine de geçit vermedi." dedi.

Millet Camisi'nde cuma namazını kıldıran Erbaş, irad ettiği hutbede, 15 Temmuz darbe girişimini anlattı.

"Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Ayrılıp, bölünmeyiniz. Tefrikaya düşmeyiniz." ayetini okuyan Erbaş, bir hadis-i şerifte Hz. Muhammed'in "Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona ihanet etmez, ona yalan söylemez, onu yüz üstü bırakmaz. Her Müslüman'ın ırzı, malı ve kanı bir diğer Müslüman için dokunulmazdır." buyurduğunu aktardı.

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un ise "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." dediğini belirten Erbaş, 6 yıl önce 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin tarihin şahit olmadığı korkunç bir ihanetle karşılaştığını vurguladı.

"Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yekvücut olalım"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Sureti haktan görünerek, yıllar yılı milletimizin tüm maddi ve manevi değerlerini istismar eden, dış güçlerle şer odaklarıyla iş birliği yaparak, pek çok alanda güç sahibi olduktan sonra bu gücü kendi menfaatleri için kullanan bir yapının nasıl bir ihanetin içinde olduğu ortaya çıktı. Anlaşıldı ki bu ihanet şebekesi FETÖ, yarım asırdır kardeşi kardeşe kırdırmanın sinsi planlarını yapmış. Gençlerimizi ailesinden koparmaya çalışmış. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak için çaba göstermiş. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan aziz milletimiz, Allah'ın nusret ve inayetiyle bu işgal girişimine de geçit vermedi.

Peygamber Efendimiz bizleri şöyle uyarmaktadır; 'Mümin, bir delikten iki kere ısırılmaz.' O halde, bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için her birimiz sorumluluğumuzun farkında olalım. Yüce dinimiz İslam'ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde, sünnet-i seniyyenin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çocuklarımızın dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yekvücut, tek yürek olalım."

Diyanet İşleri Başkanlığının, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal varlığı, milli birliği, huzur ve kardeşliği bütün menfaatlerin üstünde tutarak hizmetlerini sürdürdüğünü anlatan Erbaş, camiler, Kur'an kursları, gençlik merkezleri, aile ve dini rehberlik büroları vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle milleti buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Ali Erbaş, hutbeler, vaazlar, seminerler, konferanslar, yazılı ve görsel yayınlarla Türk milletinin dini hayatına rehberlik etmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

"Gün, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa günüdür"

"Yüce dinimiz İslam'ı ve onun muazzez değerlerini istismar eden yapılarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"'Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun' ayeti kerimesi gereğince başta çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere, toplumun bütün kesimlerini her türlü şiddetten, hurafeden, aşırılıktan, zararlı alışkanlıklardan ve din istismarından korumak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Gün, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, milletçe kenetlenme ve geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür. Gün, şahsi emelleri için dini istismar edenlerle samimi gayret içerisinde olanları feraset ve basiretle birbirinden ayırt etme günüdür. Gün, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa günüdür."

Hutbenin sonunda Erbaş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namaz öncesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duasını yaptı.

Cuma namazını Millet Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve cemaat, şehit ve gaziler için dua etti.